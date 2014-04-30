الفاصل 24 ساعة والمأساة عنوانها "دهس".. خطف "روان" للموت وتبعها بـ"راضي"

الأولى كانت بالقصيم تحت إطارات حافلة المدرسة والثانية جرت تفاصيلها في الأحساء

لقي طالب في المرحلة الابتدائية مصرعه أمام مدرسته بمحافظة الأحساء، صباح أمس الأحد، قبل بداية اليوم الدراسي عند تعرضه لحالة دهس.

وأوضحت مديرة الإعلام التربوي بإدارة تعليم محافظة الأحساء لـ"سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تلقت محضر تبليغ عن حادثة من قائد مدرسة النجاشي الابتدائية وملحقة ابن خلدون، وكذلك تقرير إدارة المرور بالأحساء يتضمن حصول حادثة دهس لابننا الطالب راضي صغير الشمري من سيارة أثناء قطعه للطريق العام قبل بداية دوام المدرسة، ونتج عن الحادث وفاة الطالب، رحمه الله.

وقالت "الحواس": مدير عام التعليم أحمد بن محمد بالغنيم قدم تعازيه لولي أمر الطالب، كما نقل له تعازي الوزير وأسرة التعليم"، داعياً الله تعالى بالرحمة والمغفرة للابن، وأن يجبر مصاب ذويه، وأن يخلف عليهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما وجه الجهات المعنية بالإدارة بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ ما يلزم.

ويأتي حادث دهس طالب الأحساء بعد حادثة دهس الطالبة روان بنت عبدالله الرشيد، ضحية الدهس، تحت إطارات حافلة المدرسة أمام منزلها بمنطقة القصيم.

وكانت الطالبة "روان" في الصف الأول بالابتدائية 84 بمدينة بريدة، قد تعرضت لحادث دهس مفجع، صباح أمس الأحد، تحت إطارات الحافلة المدرسية أمام منزلها، مما أدى إلى وفاتها على الفور؛ حيث وجّه المدير العام لتعليم القصيم عبدالله الركيان برفع تقرير مفصل من قِبل شركة "حافل" المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة “تطوير” للنقل المدرسي المسؤولة عن قطاع خدمات النقل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقًا لنتائج التقرير.