أمانة الطائف تغلق 3 ورش صناعية مخالفة

ضمن حملات ميدانية لرصد "التشوه البصري"

أغلقت أمانة الطائف ثلاث ورش مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تشويهها المظهر العام والعمل خارج نطاق الورشة والعمل دون ترخيص نظامي.

جاء ذلك في إطار حملة ميدانية على الورش الفنية في المنطقة الصناعية بالطائف؛ لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتعزيزاً لجهود تحسين المشهد الحضري.

وتم تنفيذ الحملة وفق برنامج لرصد المخالفات المتعلقة بالتشوه البصري في الورش الصناعية والتوجيه بمعالجتها فورياً.

وتهدف الأمانة إلى رفع كفاءة الامتثال بالإجراءات الوقائية، والتقيد باللوائح والتعليمات البلدية الخاصة بالأنشطة الصناعية، والعمل على تحسين بيئات العمل.