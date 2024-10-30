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"الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 56 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548.530 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537.502 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8790 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790
سبق

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 56 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548.530 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537.502 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8790 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
03:51 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:34 AM

"الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,012

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 56 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548.530 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537.502 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8790 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

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