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كل ما يتعلق بصحة الطفل يتهيأ في هذا الملتقى بجدة.. "الأغا" يكشف التفاصيل

قال: يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية

يبحث الملتقى العلمي الرابع لصحة الطفل الذي دعا إليه قسم الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الخامس عشر من يناير الجاري، مستجدات صحة الطفل.

وأوضح رئيس الملتقى أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أنّ الملتقى يناقش عبر 29 متحدثًا و18 رئيسًا للجلسات العلمية كل ما يتعلق بصحة الأطفال، من خلال أبحاث عديدة لنخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر للملتقى من هيئة التخصصات الصحية و8 ساعات للورش المصاحبة.

وأشار إلى أن الملتقى السعودي العلمي الرابع للأطفال وصحة الطفل، يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية، إذ تعد مثل هذه الملتقيات العلمية ركيزة مهمة لما من شأنه تطوّر البحث العلمي، والتي تسهم في تقدمه ونشره لكل المهتمين في هذا المجال وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

وتابع أن الملتقى بجانب ما يتضمنه من أبحاث يقدمها نخبة من علماء الطب من المملكة العربية السعودية، يعقد عدة ورش عمل تتضمن أساليب التدريس السريري والتعليم الطبي؛ بهدف رفع مستوى الأطباء المتدربين، إلى جانب دورات تدريبية للكوادر الصحية.

وقال: إن مواضيع الملتقى العلمي الرابع للأطفال تشمل علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، الأورام، الحساسية، طب حديثي الولادة، أمراض القلب، أهمية التطعيمات، الأمراض العصبية، الغدد الصماء، أمراض الكلى، علم النفس، أمراض الجهاز الهضمي، وأهمية تطعيم الأطفال ضد كورونا، مستجدات داء السكري، هرمون النمو، وطوارئ الأطفال، بجانب المناقشات القوية حول الأساليب والاستراتيجيات المتعلقة بالتشخيص، والوقاية وإدارة أمراض الأطفال، إلى جانب استكشاف الأفكار والمفاهيم الجديدة على نطاق عالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كل ما يتعلق بصحة الطفل يتهيأ في هذا الملتقى بجدة.. "الأغا" يكشف التفاصيل
سبق

يبحث الملتقى العلمي الرابع لصحة الطفل الذي دعا إليه قسم الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الخامس عشر من يناير الجاري، مستجدات صحة الطفل.

وأوضح رئيس الملتقى أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أنّ الملتقى يناقش عبر 29 متحدثًا و18 رئيسًا للجلسات العلمية كل ما يتعلق بصحة الأطفال، من خلال أبحاث عديدة لنخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر للملتقى من هيئة التخصصات الصحية و8 ساعات للورش المصاحبة.

وأشار إلى أن الملتقى السعودي العلمي الرابع للأطفال وصحة الطفل، يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية، إذ تعد مثل هذه الملتقيات العلمية ركيزة مهمة لما من شأنه تطوّر البحث العلمي، والتي تسهم في تقدمه ونشره لكل المهتمين في هذا المجال وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

وتابع أن الملتقى بجانب ما يتضمنه من أبحاث يقدمها نخبة من علماء الطب من المملكة العربية السعودية، يعقد عدة ورش عمل تتضمن أساليب التدريس السريري والتعليم الطبي؛ بهدف رفع مستوى الأطباء المتدربين، إلى جانب دورات تدريبية للكوادر الصحية.

وقال: إن مواضيع الملتقى العلمي الرابع للأطفال تشمل علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، الأورام، الحساسية، طب حديثي الولادة، أمراض القلب، أهمية التطعيمات، الأمراض العصبية، الغدد الصماء، أمراض الكلى، علم النفس، أمراض الجهاز الهضمي، وأهمية تطعيم الأطفال ضد كورونا، مستجدات داء السكري، هرمون النمو، وطوارئ الأطفال، بجانب المناقشات القوية حول الأساليب والاستراتيجيات المتعلقة بالتشخيص، والوقاية وإدارة أمراض الأطفال، إلى جانب استكشاف الأفكار والمفاهيم الجديدة على نطاق عالمي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
05:10 PM

كل ما يتعلق بصحة الطفل يتهيأ في هذا الملتقى بجدة.. "الأغا" يكشف التفاصيل

قال: يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية

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عبدالله الراجحي - جدة
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يبحث الملتقى العلمي الرابع لصحة الطفل الذي دعا إليه قسم الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الخامس عشر من يناير الجاري، مستجدات صحة الطفل.

وأوضح رئيس الملتقى أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أنّ الملتقى يناقش عبر 29 متحدثًا و18 رئيسًا للجلسات العلمية كل ما يتعلق بصحة الأطفال، من خلال أبحاث عديدة لنخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر للملتقى من هيئة التخصصات الصحية و8 ساعات للورش المصاحبة.

وأشار إلى أن الملتقى السعودي العلمي الرابع للأطفال وصحة الطفل، يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية، إذ تعد مثل هذه الملتقيات العلمية ركيزة مهمة لما من شأنه تطوّر البحث العلمي، والتي تسهم في تقدمه ونشره لكل المهتمين في هذا المجال وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

وتابع أن الملتقى بجانب ما يتضمنه من أبحاث يقدمها نخبة من علماء الطب من المملكة العربية السعودية، يعقد عدة ورش عمل تتضمن أساليب التدريس السريري والتعليم الطبي؛ بهدف رفع مستوى الأطباء المتدربين، إلى جانب دورات تدريبية للكوادر الصحية.

وقال: إن مواضيع الملتقى العلمي الرابع للأطفال تشمل علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، الأورام، الحساسية، طب حديثي الولادة، أمراض القلب، أهمية التطعيمات، الأمراض العصبية، الغدد الصماء، أمراض الكلى، علم النفس، أمراض الجهاز الهضمي، وأهمية تطعيم الأطفال ضد كورونا، مستجدات داء السكري، هرمون النمو، وطوارئ الأطفال، بجانب المناقشات القوية حول الأساليب والاستراتيجيات المتعلقة بالتشخيص، والوقاية وإدارة أمراض الأطفال، إلى جانب استكشاف الأفكار والمفاهيم الجديدة على نطاق عالمي.

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