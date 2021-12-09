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في إنجاز جديد .. الربّاع السعودي سراج آل سليم يحقق ميداليتين برونزيتين

في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

حقق الربّاع السعودي سراج آل سليم ميداليتين برونزيتين في منافسات النتر والمجموع "وزن 61 كجم" ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حاليًا بالعاصمة الأوزبكية بطشقند.

وبذلك يواصل أخضر رفع الأثقال التألق في بطولة العالم بأوزبكستان ويضيف إنجازًا جديدًا للوطن.

وكان لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم قد توج أول أمس بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة العالم للكبار والتي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الـ 17 من ديسمبر الحالي تتألف من منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في إنجاز جديد .. الربّاع السعودي سراج آل سليم يحقق ميداليتين برونزيتين
سبق

حقق الربّاع السعودي سراج آل سليم ميداليتين برونزيتين في منافسات النتر والمجموع "وزن 61 كجم" ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حاليًا بالعاصمة الأوزبكية بطشقند.

وبذلك يواصل أخضر رفع الأثقال التألق في بطولة العالم بأوزبكستان ويضيف إنجازًا جديدًا للوطن.

وكان لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم قد توج أول أمس بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة العالم للكبار والتي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الـ 17 من ديسمبر الحالي تتألف من منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:52 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
10:53 PM

في إنجاز جديد .. الربّاع السعودي سراج آل سليم يحقق ميداليتين برونزيتين

في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق الربّاع السعودي سراج آل سليم ميداليتين برونزيتين في منافسات النتر والمجموع "وزن 61 كجم" ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حاليًا بالعاصمة الأوزبكية بطشقند.

وبذلك يواصل أخضر رفع الأثقال التألق في بطولة العالم بأوزبكستان ويضيف إنجازًا جديدًا للوطن.

وكان لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم قد توج أول أمس بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة العالم للكبار والتي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الـ 17 من ديسمبر الحالي تتألف من منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

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