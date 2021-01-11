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"الشورى" يطالب الإذاعة والتلفزيون بالإسراع في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي

دعا "واس" إلى تكثيف تدريبها منسوبيها على الإعلام الرقمي لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة

دعا مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الوكالة، إلى تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي، لتشمل التحليل المعمّق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات.

وقال "الشورى": على وكالة الأنباء السعودية تكثيف تدريبها منسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزّز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.

من جهة ثانية، قال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 / 1441 هـ، إنه يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

وأضاف: على هيئة الإذاعة والتلفزيون، الإسراع في تنفيذ ما يخصّها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

وطالب "الشورى"، بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يوفر بيئة عمل جاذبة ويمكّنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

إلى ذلك، دعا "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية، إلى التحقّق من الالتزام بالمعايير البيئية.

وقال المجلس: ينبغي لصندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

وأضاف: يجب على صندوق التنمية الزراعية تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب الإذاعة والتلفزيون بالإسراع في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي
سبق

دعا مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الوكالة، إلى تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي، لتشمل التحليل المعمّق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات.

وقال "الشورى": على وكالة الأنباء السعودية تكثيف تدريبها منسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزّز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.

من جهة ثانية، قال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 / 1441 هـ، إنه يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

وأضاف: على هيئة الإذاعة والتلفزيون، الإسراع في تنفيذ ما يخصّها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

وطالب "الشورى"، بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يوفر بيئة عمل جاذبة ويمكّنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

إلى ذلك، دعا "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية، إلى التحقّق من الالتزام بالمعايير البيئية.

وقال المجلس: ينبغي لصندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

وأضاف: يجب على صندوق التنمية الزراعية تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:28 PM

"الشورى" يطالب الإذاعة والتلفزيون بالإسراع في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي

دعا "واس" إلى تكثيف تدريبها منسوبيها على الإعلام الرقمي لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الوكالة، إلى تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي، لتشمل التحليل المعمّق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات.

وقال "الشورى": على وكالة الأنباء السعودية تكثيف تدريبها منسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزّز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.

من جهة ثانية، قال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 / 1441 هـ، إنه يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

وأضاف: على هيئة الإذاعة والتلفزيون، الإسراع في تنفيذ ما يخصّها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

وطالب "الشورى"، بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يوفر بيئة عمل جاذبة ويمكّنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

إلى ذلك، دعا "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية، إلى التحقّق من الالتزام بالمعايير البيئية.

وقال المجلس: ينبغي لصندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

وأضاف: يجب على صندوق التنمية الزراعية تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

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