مدني تبوك يباشر حادث وميض لحظي في مركبة ويكشف عن "السبب"

باشر مدني #تبوك حادث وميض لحظي في مركبة بسبب تسرُّب أنبوبة غاز داخلها.
وقال الدفاع المدني اليوم: نتج عن الحادث إصابة قائدها، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشر مدني #تبوك حادث وميض لحظي في مركبة بسبب تسرُّب أنبوبة غاز داخلها.
وقال الدفاع المدني اليوم: نتج عن الحادث إصابة قائدها، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشر مدني #تبوك حادث وميض لحظي في مركبة بسبب تسرُّب أنبوبة غاز داخلها.
وقال الدفاع المدني اليوم: نتج عن الحادث إصابة قائدها، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشر مدني #تبوك حادث وميض لحظي في مركبة بسبب تسرُّب أنبوبة غاز داخلها.
وقال الدفاع المدني اليوم: نتج عن الحادث إصابة قائدها، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.