البيئة تعلن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.وزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.