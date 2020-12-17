النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيئة تعلن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن

قالت: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البيئة تعلن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:19 AM

البيئة تعلن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن

قالت: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
399

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن صرف الدورة الـ11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد على 54 مليون ريال.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,645
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,098

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة