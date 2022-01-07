مركز الملك عبدالعزيز للحوار يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

يقدّم للزوار نبذة تعريفية حول جميع النشاطات والفعاليات

دشّن الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أمس بمقر المركز بالرياض، الموقع الإلكتروني الجديد للمركز.

ويقدّم الموقع للزوار نبذة تعريفية حول جميع نشاطات وفعاليات المركز المختلفة والمتنوعة والتي تعنى بالحوار وقيمه، كما يعرض أبرز الفعاليات التي يقيمها المركز في مختلف المجالات.

ويعد موقع المركز الجديد واجهة إلكترونية لجميع برامج ونشاطات وفعاليات المركز، مستهدفاً كل شرائح المجتمع، كما يعد مرجعاً للمختصين والمهتمين في مجال الحوار، وامتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المركز في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية.

وجاء تدشين الموقع الإلكتروني الجديد ضمن خطط المركز للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين الخدمات لتحقيق الأهداف المرجوة.