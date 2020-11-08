أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقلاً عن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي؛ لتسهيل حركة الطائفين، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
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قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفين
مراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي:
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقلاً عن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي؛ لتسهيل حركة الطائفين، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
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قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفينعبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-08
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:33 PM
قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي لتسهيل حركة الطائفين
مراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي:
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقلاً عن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي؛ لتسهيل حركة الطائفين، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
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