"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت

وافد يعبئ زيوت جوز الهند للشعر والبشرة ويوهم المستهلكين بأنها أصلية مُصنّعة بالفلبين

ضبطت الفرق الميدانية بوزارة التجارة، برفقة الجهات الأمنية المشتركة منزلاً سكنياً بمدينة الرياض، تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت، يُديره مقيم عربي يُمارس الغش التجاري مقابل 500 ريال يدفعها شهرياً إلى كفيلته السعودية دون أن تعلم عن نشاطه أي شيء.

وبيّن فيديو نشرته "التجارة" على حسابها في تويتر، قيام الوافد بتعبئة زيوت جوز الهند للشعر والبشرة، وإيهام المستهلكين بأنها زيوت أصلية مُصنّعة في الفلبين، ولصالح شركة أمريكية، بينما تُصنع داخل الفيلا وبطرق بدائية، وتحت جريمة التستر التجاري.

وقد ضبطت الفرق الميدانية، أكثر من 300 ألف منتج "زيوت جوز الهند" مغشوش كان مجهزاً للبيع، وتم ضبط العمالة التي تعمل في المصنع البدائي، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.