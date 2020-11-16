النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطرية ثالثة" تلوح بالأفق.. "المسند" يتوقّع: تبدأ الجمعة وتستمر وهذا نطاقها

قال: تنحصر الهطولات اليوم في الطرف الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي والحدود

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم في الطرف الشمالي الشرقي #الخفجي وما وقع جنوبها، وفي الحدود #السعودية الكويتية، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: "إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي؛ حيث مرتفعات السروات #عسير #جازان.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع ـ والله أعلم ـ أن تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، وقد تبدأ يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كلاً من: #مكة #المدينة #حائل #القصيم #الحدود_الشمالية؛ الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي #الشرقية، و#عسير #جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة؛ كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطرية ثالثة" تلوح بالأفق.. "المسند" يتوقّع: تبدأ الجمعة وتستمر وهذا نطاقها
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم في الطرف الشمالي الشرقي #الخفجي وما وقع جنوبها، وفي الحدود #السعودية الكويتية، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: "إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي؛ حيث مرتفعات السروات #عسير #جازان.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع ـ والله أعلم ـ أن تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، وقد تبدأ يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كلاً من: #مكة #المدينة #حائل #القصيم #الحدود_الشمالية؛ الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي #الشرقية، و#عسير #جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة؛ كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:14 AM

"مطرية ثالثة" تلوح بالأفق.. "المسند" يتوقّع: تبدأ الجمعة وتستمر وهذا نطاقها

قال: تنحصر الهطولات اليوم في الطرف الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي والحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,281

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم في الطرف الشمالي الشرقي #الخفجي وما وقع جنوبها، وفي الحدود #السعودية الكويتية، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: "إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي؛ حيث مرتفعات السروات #عسير #جازان.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع ـ والله أعلم ـ أن تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، وقد تبدأ يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كلاً من: #مكة #المدينة #حائل #القصيم #الحدود_الشمالية؛ الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي #الشرقية، و#عسير #جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة؛ كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,313

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة