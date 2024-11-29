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الهلال السعودي ينتظر الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

في قرعة كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2021، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي ( المستضيف ) لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي ، فيما يلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي ، ويواجه الهلال السعودي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند .

وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلاً لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).

الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي

تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا

مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا

بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال السعودي ينتظر الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي
سبق

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2021، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي ( المستضيف ) لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي ، فيما يلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي ، ويواجه الهلال السعودي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند .

وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلاً لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).

الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي

تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا

مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا

بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس .

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:29 PM

الهلال السعودي ينتظر الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

في قرعة كأس العالم للأندية

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
2,009

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2021، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي ( المستضيف ) لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي ، فيما يلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي ، ويواجه الهلال السعودي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند .

وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلاً لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).

الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي

تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا

مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا

بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس .

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