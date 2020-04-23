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الكويت تعلن تعافي 55 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدد الحالات التي تَماثلت للشفاء في البلاد 498 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.

ووفق "كونا" قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن تعافي 55 حالة جديدة من فيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.

ووفق "كونا" قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:05 AM

الكويت تعلن تعافي 55 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدد الحالات التي تَماثلت للشفاء في البلاد 498 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.

ووفق "كونا" قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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