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"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة وحائل: سُحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

توقعت هطول أمطار وزخات بَرَد وهبوب رياح تحدُّ من الرؤية الأفقية بنجران

نشرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 5 تنبيهات بشأن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً تشهد منطقة مكة المكرمة حسب تنبيه الأرصاد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة وتبدأ الحالة في تمام الساعة 3.00 من صباح الأربعاء وحتى الساعة 11.00 ظهر الأربعاء.

وبخصوص المدينة المنورة نبهت الهيئة بأنها تشهد تشكيلات من السُّحب المنخفضة إلى المتوسطة، تتخللها سُحب رعدية ممطرة، ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ2.00 صباحًا حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونشرت تنبيهًين حول الحالة المناخية بمنطقة حائل، وذكرت في التنبيه الأول أن المنطقة تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 مساء الثلاثاء حتى الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء. وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة بالمنطقة بأنها تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر، وتبدأ الحالة الساعة الـ1.40 صباح الأربعاء حتى الساعة الـ8.30 من صباح الأربعاء.

وفي منطقة نجران نشرت تنبيهًا حول حالة الطقس التي وصفتها بأنها تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد، ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.15 مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ2.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة وحائل: سُحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة
سبق

نشرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 5 تنبيهات بشأن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً تشهد منطقة مكة المكرمة حسب تنبيه الأرصاد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة وتبدأ الحالة في تمام الساعة 3.00 من صباح الأربعاء وحتى الساعة 11.00 ظهر الأربعاء.

وبخصوص المدينة المنورة نبهت الهيئة بأنها تشهد تشكيلات من السُّحب المنخفضة إلى المتوسطة، تتخللها سُحب رعدية ممطرة، ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ2.00 صباحًا حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونشرت تنبيهًين حول الحالة المناخية بمنطقة حائل، وذكرت في التنبيه الأول أن المنطقة تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 مساء الثلاثاء حتى الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء. وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة بالمنطقة بأنها تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر، وتبدأ الحالة الساعة الـ1.40 صباح الأربعاء حتى الساعة الـ8.30 من صباح الأربعاء.

وفي منطقة نجران نشرت تنبيهًا حول حالة الطقس التي وصفتها بأنها تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد، ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.15 مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ2.00 من صباح الأربعاء.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:12 AM
اخر تعديل
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:17 AM

"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة وحائل: سُحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

توقعت هطول أمطار وزخات بَرَد وهبوب رياح تحدُّ من الرؤية الأفقية بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 5 تنبيهات بشأن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً تشهد منطقة مكة المكرمة حسب تنبيه الأرصاد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة وتبدأ الحالة في تمام الساعة 3.00 من صباح الأربعاء وحتى الساعة 11.00 ظهر الأربعاء.

وبخصوص المدينة المنورة نبهت الهيئة بأنها تشهد تشكيلات من السُّحب المنخفضة إلى المتوسطة، تتخللها سُحب رعدية ممطرة، ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ2.00 صباحًا حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونشرت تنبيهًين حول الحالة المناخية بمنطقة حائل، وذكرت في التنبيه الأول أن المنطقة تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 مساء الثلاثاء حتى الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء. وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة بالمنطقة بأنها تشهد استمرار وجود سُحب رعدية ونشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر، وتبدأ الحالة الساعة الـ1.40 صباح الأربعاء حتى الساعة الـ8.30 من صباح الأربعاء.

وفي منطقة نجران نشرت تنبيهًا حول حالة الطقس التي وصفتها بأنها تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد، ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.15 مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ2.00 من صباح الأربعاء.

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