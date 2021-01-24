"تراحم " توزع كسوة الشتاء على نزيلات سجن الباحة

في ظل ما تعيشه المنطقة من أجواء باردة

أنهت لجنة رعاية السجناء «تراحم» بمنطقة الباحة، توزيع كسوة الشتاء على عدد من النزيلات في سجن المنطقة ضمن برنامج الدعم العيني لفصل الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة سعيد بن محمد الزهراني أن اللجنة ماضية في تقديم المزيد من البرامج للمحتاجين من الفئات المستهدفة للتغلب على برد الشتاء في ظل ما تعيشه المنطقة من أجواء باردة في مثل هذا الوقت الذي يحتاج معها العديد من السجناء إلى هذه الإعانة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتم سنوياً انطلاقاً من الدور الذي تقوم به اللجنة في أداء واجبها ورسالتها نحو رعاية السجناء وأسرهم، إلى جانب العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية التي تساهم فيها " تراحم الباحة ".

وأوضح "الزهراني" أن اللجنة تسعى لتحقيق المساواة بين أسر النزلاء ونظرائهم في المجتمع، كما تسعى لتوعية المجتمع بأهمية دعم ورعاية هذه الفئة.

فيما أكد المدير التنفيذي للجنة عبدالوهاب الشاعر، أن الكسوة شملت عدداً من القبعات وجوارب للأيدي والأرجل، والكسوة النسائية والملابس، داعياً شرائح المجتمع من رجال الأعمال والمحسنين والمواطنين للتفاعل لبذل المزيد من الدعم للجنة .