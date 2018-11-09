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استبعدت النقالة واستخدمت البطانية.. نجاح نقل "سيدة الـ300كجم" إلى مستشفى بالطائف

عارض صحي ألم بها.. وجهود الإدارة تنقل مريض تنفس من منزل إلى آخر

نقلت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني، سيدة يصل وزنها إلى 300 كجم تقريبًا من منزلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج اللازم؛ إثر عارض صحي ألم بها.

وسارعت الإدارة بمجرد تلقي غرفة العمليات البلاغ إلى تجهيز إحدى سيارات الإسعاف الكبيرة لنقل الحالة؛ حيث تم استبعاد النقالة وبعض التجهيزات من كابينة المريض لتتسع لنقل الحالة، وبالفعل تم نقلها من خلال استخدام البطانيات لحين وصولها إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم نقلها إلى المستشفى .

هذا وتمتلك صحة الطائف خبرات متراكمة في نقل مثل هذه الحالات لوجود أكثر من حالة في الطائف، أوزانها تصل إلى 300 كجم أو أكثر، وقد قامت بنقل مثل هذه الحالات إلى المستشفيات أو إعادة الحالات إلى المنازل، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

من جهة ثانية، قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بتلبية نداء إغاثة إنساني لنقل مواطن مريض يعيش في منزله على جهاز تنفس خاص إلى منزلٍ آخر، بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا من العمليات الأمنية الموحدة (911)، حيث أفاد البلاغ أن أحد المواطنين أبلغهم أنه يرغب في نقل والده المريض والذي يعيش على التنفس الصناعي من منزله الحالي إلى منزلٍ آخر.

وقد قامت فرقة طبية برئاسة طبيب بالوقوف على الحالة، وتم العمل على نقلها بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني، وتم إيصال الحالة إلى المنزل الثاني بكل سلام.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، سعيدالزهراني، أكدَ أن الإدارة عليها واجب إنساني في تقديم مثل هذه الخدمات التي تحتاج إلى عناية خاصة، موضحًا أن هناك تكاملًا وتنسيقًا بين إدارة الطوارئ ومختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل العمليات الأمنية الموحدة، وعمليات الهلال الأحمر في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استبعدت النقالة واستخدمت البطانية.. نجاح نقل "سيدة الـ300كجم" إلى مستشفى بالطائف
سبق

نقلت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني، سيدة يصل وزنها إلى 300 كجم تقريبًا من منزلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج اللازم؛ إثر عارض صحي ألم بها.

وسارعت الإدارة بمجرد تلقي غرفة العمليات البلاغ إلى تجهيز إحدى سيارات الإسعاف الكبيرة لنقل الحالة؛ حيث تم استبعاد النقالة وبعض التجهيزات من كابينة المريض لتتسع لنقل الحالة، وبالفعل تم نقلها من خلال استخدام البطانيات لحين وصولها إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم نقلها إلى المستشفى .

هذا وتمتلك صحة الطائف خبرات متراكمة في نقل مثل هذه الحالات لوجود أكثر من حالة في الطائف، أوزانها تصل إلى 300 كجم أو أكثر، وقد قامت بنقل مثل هذه الحالات إلى المستشفيات أو إعادة الحالات إلى المنازل، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

من جهة ثانية، قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بتلبية نداء إغاثة إنساني لنقل مواطن مريض يعيش في منزله على جهاز تنفس خاص إلى منزلٍ آخر، بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا من العمليات الأمنية الموحدة (911)، حيث أفاد البلاغ أن أحد المواطنين أبلغهم أنه يرغب في نقل والده المريض والذي يعيش على التنفس الصناعي من منزله الحالي إلى منزلٍ آخر.

وقد قامت فرقة طبية برئاسة طبيب بالوقوف على الحالة، وتم العمل على نقلها بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني، وتم إيصال الحالة إلى المنزل الثاني بكل سلام.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، سعيدالزهراني، أكدَ أن الإدارة عليها واجب إنساني في تقديم مثل هذه الخدمات التي تحتاج إلى عناية خاصة، موضحًا أن هناك تكاملًا وتنسيقًا بين إدارة الطوارئ ومختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل العمليات الأمنية الموحدة، وعمليات الهلال الأحمر في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
03:46 PM

استبعدت النقالة واستخدمت البطانية.. نجاح نقل "سيدة الـ300كجم" إلى مستشفى بالطائف

عارض صحي ألم بها.. وجهود الإدارة تنقل مريض تنفس من منزل إلى آخر

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فهد العتيبي - الطائف
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نقلت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني، سيدة يصل وزنها إلى 300 كجم تقريبًا من منزلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج اللازم؛ إثر عارض صحي ألم بها.

وسارعت الإدارة بمجرد تلقي غرفة العمليات البلاغ إلى تجهيز إحدى سيارات الإسعاف الكبيرة لنقل الحالة؛ حيث تم استبعاد النقالة وبعض التجهيزات من كابينة المريض لتتسع لنقل الحالة، وبالفعل تم نقلها من خلال استخدام البطانيات لحين وصولها إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم نقلها إلى المستشفى .

هذا وتمتلك صحة الطائف خبرات متراكمة في نقل مثل هذه الحالات لوجود أكثر من حالة في الطائف، أوزانها تصل إلى 300 كجم أو أكثر، وقد قامت بنقل مثل هذه الحالات إلى المستشفيات أو إعادة الحالات إلى المنازل، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

من جهة ثانية، قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف, بتلبية نداء إغاثة إنساني لنقل مواطن مريض يعيش في منزله على جهاز تنفس خاص إلى منزلٍ آخر، بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا من العمليات الأمنية الموحدة (911)، حيث أفاد البلاغ أن أحد المواطنين أبلغهم أنه يرغب في نقل والده المريض والذي يعيش على التنفس الصناعي من منزله الحالي إلى منزلٍ آخر.

وقد قامت فرقة طبية برئاسة طبيب بالوقوف على الحالة، وتم العمل على نقلها بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني، وتم إيصال الحالة إلى المنزل الثاني بكل سلام.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، سعيدالزهراني، أكدَ أن الإدارة عليها واجب إنساني في تقديم مثل هذه الخدمات التي تحتاج إلى عناية خاصة، موضحًا أن هناك تكاملًا وتنسيقًا بين إدارة الطوارئ ومختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل العمليات الأمنية الموحدة، وعمليات الهلال الأحمر في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

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