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"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء

احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء
سبق

احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
06:58 PM

"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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