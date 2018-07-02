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وزير إعلام الأردن: إقامة مناطق آمنة في سوريا مطلب أردني

قال وزير الإعلام الأردني جمانة غنيمات، اليوم الاثنين: إن إقامة مناطق آمنة في سوريا هو مطلب أردني لحماية النازحين السوريين داخل وطنهم.

وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية غنيمات، أن الأردن يواصل اتصالاته مع جميع الجهات المعنية في الملف السوري؛ للحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا؛ مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة؛ حقناً لدماء الأشقاء السوريين.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المملكة الأردنية على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري، دون فتح الحدود.

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وزير إعلام الأردن: إقامة مناطق آمنة في سوريا مطلب أردني
سبق

قال وزير الإعلام الأردني جمانة غنيمات، اليوم الاثنين: إن إقامة مناطق آمنة في سوريا هو مطلب أردني لحماية النازحين السوريين داخل وطنهم.

وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية غنيمات، أن الأردن يواصل اتصالاته مع جميع الجهات المعنية في الملف السوري؛ للحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا؛ مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة؛ حقناً لدماء الأشقاء السوريين.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المملكة الأردنية على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري، دون فتح الحدود.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:38 PM

وزير إعلام الأردن: إقامة مناطق آمنة في سوريا مطلب أردني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قال وزير الإعلام الأردني جمانة غنيمات، اليوم الاثنين: إن إقامة مناطق آمنة في سوريا هو مطلب أردني لحماية النازحين السوريين داخل وطنهم.

وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية غنيمات، أن الأردن يواصل اتصالاته مع جميع الجهات المعنية في الملف السوري؛ للحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا؛ مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة؛ حقناً لدماء الأشقاء السوريين.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المملكة الأردنية على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري، دون فتح الحدود.

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