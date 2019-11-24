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رئيس تتارستان يزور غرفة جدة ويلتقي مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار

على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة "روسيا والعالم الإسلامي"

قام رئيس تتارستان رستم علي مينيخانوف والوفد المرافق له بزيارة لغرفة جدة اليوم على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الذي تستضيفه المملكة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي ونائباه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، وممثلو المجالس القطاعية.

وجرى خلال الزيارة عقْد لقاء مشترك بين الجانبين استهله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي بكلمة رحب فيها بالرئيس التتارستاني ووفد رجال الأعمال المرافق له، متمنياً لهم كل التوفيق في زيارتهم للمملكة في ظل التطلع لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مجتمعَي الأعمال في البلدين، والعمل على إقامة الشراكات المثمرة وخلق تبادل تجاري بين البلدين واستشراف الفرص الواعدة في السوقين السعودي والتتارستاني.

وقال: لا شك أن جمهورية تتارستان صاحبة الطبيعة الخلابة وجغرافية الجبال والمرتفعات تصنع مستقبلًا واعدًا لبناء استثمارات في قطاع السياحة والسفر، واستشراف فرص واعدة في هذا القطاع، إلى جانب كونها واحدة من المناطق الرائدة والمتقدمة صناعياً في روسيا، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، على أمل أن تتجدد مثل هذه المناسبات واللقاءات التي تصب في روح العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس جمهورية تتارستان حرصه على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده والمملكة العربية السعودية في إطار تبني المشروعات الزراعية، والمنتجات البتروكيماوية، وقطاعات الأغذية والصناعات وغيرها من أنواع المنتجات التي يتم إنتاجها في تتارستان؛ داعياً الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية في الجمهورية، التي تعد إحدى المناطق الرائدة في روسيا الاتحادية، ولديها المزيد من الحوافز لخلق بيئة أعمال واستثمارات تنافسية للمستثمرين الأجانب، وذلك وسط مقومات تتارستان الطبيعية ورغبتها في دخول السوق السعودي.

وفي نهاية اللقاء عُقد العديد من اللقاءات الجانبية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لاستشراف الفرص المشتركة، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية؛ حيث قدم رئيس غرفة جدة هدية بهذه المناسبة للرئيس التتارستاني تعبيراً عن تثمينه للزيارة الكبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس تتارستان يزور غرفة جدة ويلتقي مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار
سبق

قام رئيس تتارستان رستم علي مينيخانوف والوفد المرافق له بزيارة لغرفة جدة اليوم على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الذي تستضيفه المملكة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي ونائباه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، وممثلو المجالس القطاعية.

وجرى خلال الزيارة عقْد لقاء مشترك بين الجانبين استهله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي بكلمة رحب فيها بالرئيس التتارستاني ووفد رجال الأعمال المرافق له، متمنياً لهم كل التوفيق في زيارتهم للمملكة في ظل التطلع لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مجتمعَي الأعمال في البلدين، والعمل على إقامة الشراكات المثمرة وخلق تبادل تجاري بين البلدين واستشراف الفرص الواعدة في السوقين السعودي والتتارستاني.

وقال: لا شك أن جمهورية تتارستان صاحبة الطبيعة الخلابة وجغرافية الجبال والمرتفعات تصنع مستقبلًا واعدًا لبناء استثمارات في قطاع السياحة والسفر، واستشراف فرص واعدة في هذا القطاع، إلى جانب كونها واحدة من المناطق الرائدة والمتقدمة صناعياً في روسيا، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، على أمل أن تتجدد مثل هذه المناسبات واللقاءات التي تصب في روح العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس جمهورية تتارستان حرصه على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده والمملكة العربية السعودية في إطار تبني المشروعات الزراعية، والمنتجات البتروكيماوية، وقطاعات الأغذية والصناعات وغيرها من أنواع المنتجات التي يتم إنتاجها في تتارستان؛ داعياً الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية في الجمهورية، التي تعد إحدى المناطق الرائدة في روسيا الاتحادية، ولديها المزيد من الحوافز لخلق بيئة أعمال واستثمارات تنافسية للمستثمرين الأجانب، وذلك وسط مقومات تتارستان الطبيعية ورغبتها في دخول السوق السعودي.

وفي نهاية اللقاء عُقد العديد من اللقاءات الجانبية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لاستشراف الفرص المشتركة، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية؛ حيث قدم رئيس غرفة جدة هدية بهذه المناسبة للرئيس التتارستاني تعبيراً عن تثمينه للزيارة الكبيرة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:13 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:28 PM

رئيس تتارستان يزور غرفة جدة ويلتقي مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار

على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة "روسيا والعالم الإسلامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قام رئيس تتارستان رستم علي مينيخانوف والوفد المرافق له بزيارة لغرفة جدة اليوم على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الذي تستضيفه المملكة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي ونائباه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، وممثلو المجالس القطاعية.

وجرى خلال الزيارة عقْد لقاء مشترك بين الجانبين استهله رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي بكلمة رحب فيها بالرئيس التتارستاني ووفد رجال الأعمال المرافق له، متمنياً لهم كل التوفيق في زيارتهم للمملكة في ظل التطلع لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مجتمعَي الأعمال في البلدين، والعمل على إقامة الشراكات المثمرة وخلق تبادل تجاري بين البلدين واستشراف الفرص الواعدة في السوقين السعودي والتتارستاني.

وقال: لا شك أن جمهورية تتارستان صاحبة الطبيعة الخلابة وجغرافية الجبال والمرتفعات تصنع مستقبلًا واعدًا لبناء استثمارات في قطاع السياحة والسفر، واستشراف فرص واعدة في هذا القطاع، إلى جانب كونها واحدة من المناطق الرائدة والمتقدمة صناعياً في روسيا، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، على أمل أن تتجدد مثل هذه المناسبات واللقاءات التي تصب في روح العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس جمهورية تتارستان حرصه على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده والمملكة العربية السعودية في إطار تبني المشروعات الزراعية، والمنتجات البتروكيماوية، وقطاعات الأغذية والصناعات وغيرها من أنواع المنتجات التي يتم إنتاجها في تتارستان؛ داعياً الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية في الجمهورية، التي تعد إحدى المناطق الرائدة في روسيا الاتحادية، ولديها المزيد من الحوافز لخلق بيئة أعمال واستثمارات تنافسية للمستثمرين الأجانب، وذلك وسط مقومات تتارستان الطبيعية ورغبتها في دخول السوق السعودي.

وفي نهاية اللقاء عُقد العديد من اللقاءات الجانبية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لاستشراف الفرص المشتركة، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية؛ حيث قدم رئيس غرفة جدة هدية بهذه المناسبة للرئيس التتارستاني تعبيراً عن تثمينه للزيارة الكبيرة.

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