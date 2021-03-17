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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب ووسط المملكة

المركز توقع وجود فرص لهطول الأمطار على شمال البلاد

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه وابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، يُتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.


وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن فرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب ووسط المملكة
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه وابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، يُتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.


وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن فرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:22 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب ووسط المملكة

المركز توقع وجود فرص لهطول الأمطار على شمال البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه وابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، يُتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.


وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن فرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.

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