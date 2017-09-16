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فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة

أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.

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فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة
سبق

أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:38 PM

فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
5,675

أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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