أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.
فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة
أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.
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فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-16
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:38 PM
فيديو.. قوات الشرعية في اليمن تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة
أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.
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