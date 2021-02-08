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الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

"برايس" قال إن بلاده ملتزمة بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

دانت الإدارة الأمريكية مساء الاثنين "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين"، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

وتابع: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني، مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وقال برايس للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة الحركة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين
سبق

دانت الإدارة الأمريكية مساء الاثنين "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين"، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

وتابع: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني، مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وقال برايس للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة الحركة".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:48 PM

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

"برايس" قال إن بلاده ملتزمة بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت الإدارة الأمريكية مساء الاثنين "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين"، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

وتابع: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني، مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وقال برايس للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة الحركة".

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