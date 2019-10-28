النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا حدث في حفر الباطن؟ القصة الكاملة لـ"عاصفة الـ5"

أسفرت عن وقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة

كشف موقع "طقس العرب" أن مدينة حفر الباطن تأثرت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها حدوث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، في الفترة ما بين الساعة الـ5 وحتى الساعة الـ6 من عصر الأحد.

وقال الموقع: تشكلت السحب الركامية الكثيفة في المناطق الغربية من حفر الباطن، وبحسب حركة الرياح في الطبقات المحركة للسحب فإن السحب كان من المتوقع أن تتجه نحو مدينة حفر الباطن والمناطق الساحلية الشمالية الشرقية بالإضافة لدولة الكويت وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف: لقد وصلت السحب الرعدية الكثيفة لسماء حفر الباطن كما كانت التوقعات، وعملت هذه السحب الركامية على هطول أمطاراً غزيرة الشدة، رفعت من منسوب المياه في العديد من المناطق وترافقت بتساقط كثيف لحبات البرد؛ نظراً لبرودة قمة السحابة "قاربت 70 درجة مئوية تحت الصفر".

وأردف: نظراً لبرودة قمة السحابة التي تعكس مدى قوة السحابة وغزارة أمطارها فقد نتج عنها هبوب رياح هابطة شديدة السرعة، والتي كانت السبب الرئيس لحدوث الأضرار البالغة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع "طقس العرب": الرياح الهابطة تحدث نتيجة وجود تيارات صاعدة وأخرى هابطة داخل السحب الركامية، لتعمل على إحداث خلل في التوازن داخل هذه السحابة؛ لتفرغ ما فيها على شكل رياح عامودية وبنطاق جغرافي محدود بمكان وجود السحابة، حيث تكون هذه الرياح ذات سرعة شديدة وقوة تأثير كبيرة قد تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، ويعتمد حجم التأثير والقوة على حجم السحابة الركامية وقوتها.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، مساء أمس، حالة جوية تعتبر الأقوى خلال هذا الوسم، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية، عن حصيلة تلك الأمطار؛ مبينة أنها أسفرت عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

حفر الباطن عاصفة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا حدث في حفر الباطن؟ القصة الكاملة لـ"عاصفة الـ5"
سبق

كشف موقع "طقس العرب" أن مدينة حفر الباطن تأثرت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها حدوث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، في الفترة ما بين الساعة الـ5 وحتى الساعة الـ6 من عصر الأحد.

وقال الموقع: تشكلت السحب الركامية الكثيفة في المناطق الغربية من حفر الباطن، وبحسب حركة الرياح في الطبقات المحركة للسحب فإن السحب كان من المتوقع أن تتجه نحو مدينة حفر الباطن والمناطق الساحلية الشمالية الشرقية بالإضافة لدولة الكويت وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف: لقد وصلت السحب الرعدية الكثيفة لسماء حفر الباطن كما كانت التوقعات، وعملت هذه السحب الركامية على هطول أمطاراً غزيرة الشدة، رفعت من منسوب المياه في العديد من المناطق وترافقت بتساقط كثيف لحبات البرد؛ نظراً لبرودة قمة السحابة "قاربت 70 درجة مئوية تحت الصفر".

وأردف: نظراً لبرودة قمة السحابة التي تعكس مدى قوة السحابة وغزارة أمطارها فقد نتج عنها هبوب رياح هابطة شديدة السرعة، والتي كانت السبب الرئيس لحدوث الأضرار البالغة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع "طقس العرب": الرياح الهابطة تحدث نتيجة وجود تيارات صاعدة وأخرى هابطة داخل السحب الركامية، لتعمل على إحداث خلل في التوازن داخل هذه السحابة؛ لتفرغ ما فيها على شكل رياح عامودية وبنطاق جغرافي محدود بمكان وجود السحابة، حيث تكون هذه الرياح ذات سرعة شديدة وقوة تأثير كبيرة قد تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، ويعتمد حجم التأثير والقوة على حجم السحابة الركامية وقوتها.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، مساء أمس، حالة جوية تعتبر الأقوى خلال هذا الوسم، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية، عن حصيلة تلك الأمطار؛ مبينة أنها أسفرت عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
03:22 PM

ماذا حدث في حفر الباطن؟ القصة الكاملة لـ"عاصفة الـ5"

أسفرت عن وقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة

A A A
خالد الشاماني - حفر الباطن
2
20,416

كشف موقع "طقس العرب" أن مدينة حفر الباطن تأثرت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها حدوث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، في الفترة ما بين الساعة الـ5 وحتى الساعة الـ6 من عصر الأحد.

وقال الموقع: تشكلت السحب الركامية الكثيفة في المناطق الغربية من حفر الباطن، وبحسب حركة الرياح في الطبقات المحركة للسحب فإن السحب كان من المتوقع أن تتجه نحو مدينة حفر الباطن والمناطق الساحلية الشمالية الشرقية بالإضافة لدولة الكويت وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف: لقد وصلت السحب الرعدية الكثيفة لسماء حفر الباطن كما كانت التوقعات، وعملت هذه السحب الركامية على هطول أمطاراً غزيرة الشدة، رفعت من منسوب المياه في العديد من المناطق وترافقت بتساقط كثيف لحبات البرد؛ نظراً لبرودة قمة السحابة "قاربت 70 درجة مئوية تحت الصفر".

وأردف: نظراً لبرودة قمة السحابة التي تعكس مدى قوة السحابة وغزارة أمطارها فقد نتج عنها هبوب رياح هابطة شديدة السرعة، والتي كانت السبب الرئيس لحدوث الأضرار البالغة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع "طقس العرب": الرياح الهابطة تحدث نتيجة وجود تيارات صاعدة وأخرى هابطة داخل السحب الركامية، لتعمل على إحداث خلل في التوازن داخل هذه السحابة؛ لتفرغ ما فيها على شكل رياح عامودية وبنطاق جغرافي محدود بمكان وجود السحابة، حيث تكون هذه الرياح ذات سرعة شديدة وقوة تأثير كبيرة قد تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، ويعتمد حجم التأثير والقوة على حجم السحابة الركامية وقوتها.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، مساء أمس، حالة جوية تعتبر الأقوى خلال هذا الوسم، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية، عن حصيلة تلك الأمطار؛ مبينة أنها أسفرت عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,973
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,707
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,160
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,328

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة