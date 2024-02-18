النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل: الشريعة بيّنت القواعد بأحكام ثابتة وتفاصيل مرنة والحكم الشرعي يتغير

في محاضرة له ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة

تصوير : وليد النغيثر

أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني، أن الشريعة الإسلامية بيّنت المبادئ والقواعد العامة بأحكام ثابتة، أما التفاصيل فجعلتها مرنة؛ حيث يتغير الحكم الشرعي بتغير المكان والزمان.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع بأنها واقعية وتلائم حياة البشر في كل مكان وزمان، وأن إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي أو لحاجة ظهرت لدى جهة حكومية أو خاصة؛ وإنما هي عملية تتم وفق أسس علمية؛ حيث إن الدول التي تسعى إلى تحقيق تطور تشريعي؛ لا بد أن يكون لديها سياسة تشريعية تُحيط بضوابط وغايات وأهداف التشريع وضرورة عدم وجود تضارب بين التشريعات عند التطبيق.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها عن "التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية"، ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظّمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية".. وقال وزير العدل في بداية المحاضرة: "إن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني؛ مشيدًا بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد"؛ مشيرًا إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية.

وأوضح ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول؛ مشيرًا إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع.

واستعرض الصمعاني المراحل التي مر بها التشريع في المملكة؛ بدءًا من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم؛ مؤكدًا أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية.

وقال الصمعاني: إن جميع القوانين في المملكة يتحقق فيها شرطان هما عدم مخالفة النص الشرعي وتحقيق أهداف السياسة الشرعية، وأن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع، وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد، وأن التشريع لا بد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة؛ حيث إن المملكة تمر بمرحلة تحوّل وطني، ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها.

ومن جانبه رحّب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بوزير العدل في رحاب المعهد؛ موجهًا الشكر على موافقته وحرصه على إلقاء المحاضرة الثرية والمهمة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العدل: الشريعة بيّنت القواعد بأحكام ثابتة وتفاصيل مرنة والحكم الشرعي يتغير
سبق

تصوير : وليد النغيثر

أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني، أن الشريعة الإسلامية بيّنت المبادئ والقواعد العامة بأحكام ثابتة، أما التفاصيل فجعلتها مرنة؛ حيث يتغير الحكم الشرعي بتغير المكان والزمان.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع بأنها واقعية وتلائم حياة البشر في كل مكان وزمان، وأن إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي أو لحاجة ظهرت لدى جهة حكومية أو خاصة؛ وإنما هي عملية تتم وفق أسس علمية؛ حيث إن الدول التي تسعى إلى تحقيق تطور تشريعي؛ لا بد أن يكون لديها سياسة تشريعية تُحيط بضوابط وغايات وأهداف التشريع وضرورة عدم وجود تضارب بين التشريعات عند التطبيق.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها عن "التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية"، ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظّمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية".. وقال وزير العدل في بداية المحاضرة: "إن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني؛ مشيدًا بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد"؛ مشيرًا إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية.

وأوضح ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول؛ مشيرًا إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع.

واستعرض الصمعاني المراحل التي مر بها التشريع في المملكة؛ بدءًا من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم؛ مؤكدًا أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية.

وقال الصمعاني: إن جميع القوانين في المملكة يتحقق فيها شرطان هما عدم مخالفة النص الشرعي وتحقيق أهداف السياسة الشرعية، وأن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع، وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد، وأن التشريع لا بد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة؛ حيث إن المملكة تمر بمرحلة تحوّل وطني، ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها.

ومن جانبه رحّب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بوزير العدل في رحاب المعهد؛ موجهًا الشكر على موافقته وحرصه على إلقاء المحاضرة الثرية والمهمة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:48 AM
اخر تعديل
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:14 PM

وزير العدل: الشريعة بيّنت القواعد بأحكام ثابتة وتفاصيل مرنة والحكم الشرعي يتغير

في محاضرة له ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,021

تصوير : وليد النغيثر

أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني، أن الشريعة الإسلامية بيّنت المبادئ والقواعد العامة بأحكام ثابتة، أما التفاصيل فجعلتها مرنة؛ حيث يتغير الحكم الشرعي بتغير المكان والزمان.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع بأنها واقعية وتلائم حياة البشر في كل مكان وزمان، وأن إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي أو لحاجة ظهرت لدى جهة حكومية أو خاصة؛ وإنما هي عملية تتم وفق أسس علمية؛ حيث إن الدول التي تسعى إلى تحقيق تطور تشريعي؛ لا بد أن يكون لديها سياسة تشريعية تُحيط بضوابط وغايات وأهداف التشريع وضرورة عدم وجود تضارب بين التشريعات عند التطبيق.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها عن "التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية"، ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظّمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية".. وقال وزير العدل في بداية المحاضرة: "إن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني؛ مشيدًا بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد"؛ مشيرًا إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية.

وأوضح ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول؛ مشيرًا إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع.

واستعرض الصمعاني المراحل التي مر بها التشريع في المملكة؛ بدءًا من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم؛ مؤكدًا أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية.

وقال الصمعاني: إن جميع القوانين في المملكة يتحقق فيها شرطان هما عدم مخالفة النص الشرعي وتحقيق أهداف السياسة الشرعية، وأن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع، وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد، وأن التشريع لا بد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة؛ حيث إن المملكة تمر بمرحلة تحوّل وطني، ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها.

ومن جانبه رحّب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بوزير العدل في رحاب المعهد؛ موجهًا الشكر على موافقته وحرصه على إلقاء المحاضرة الثرية والمهمة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة