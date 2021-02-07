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"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت: الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال 3 أشهر

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.
وطبقاً لصحيفة "القبس"، قال الوزير، إن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا.
وأضاف وزير الصحة: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

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الكويت: الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال 3 أشهر
سبق

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.
وطبقاً لصحيفة "القبس"، قال الوزير، إن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا.
وأضاف وزير الصحة: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:51 PM

الكويت: الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال 3 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.
وطبقاً لصحيفة "القبس"، قال الوزير، إن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا.
وأضاف وزير الصحة: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

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