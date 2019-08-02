ملتقى تعريفي لمتطوعي الهلال الأحمر بموسم الطائف

استفاد من برامجه أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التطوع ملتقى تعريفياً لمتطوعيها وذلك بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية، حيث استفاد من برامجه أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي إن إدارة التطوع عملت على هذا البرنامج، وذلك من ضمن الخطط التي وضعتها من أجل التعريف بالمشاركات وأبرز الحالات التي يتم التعامل معها.

وأوضح مدير إدارة التطوع بالطائف غالب بن مستور الحارثي أن البرنامج أتى على فترتين للمتطوعين والمتطوعات، حيث تخلل البرنامج محاضرة تنشيطية والتعريف برموز الحالات الإسعافية التي تستخدمها الهيئة، كما تم التعرف على كيفية استعمال الأجهزة اللاسلكية حيث استفاد من البرنامج أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

فيما قدمت إدارة التطوع في الختام شكرها وتقديرها لمستشفى الصحة النفسية بالطائف وذلك نظير تعاونها الدائم في إنجاح برامج الهيئة كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في البرنامج التأهيلي.