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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.

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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:34 PM

"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
13,024

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.

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