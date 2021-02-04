"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.
"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-04
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:34 PM
"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.