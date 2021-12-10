تنطلق بطولة نوفي ساد الدولية للجمباز غدًا، بمشاركة 17 لاعبًا ولاعبة من بعثة المنتخب السعودي لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد. وتضم بعثة المنتخب السعودي للجمباز المشاركة في بطولة صربيا الدولية 18 لاعبًا ولاعبة، هم: عبدالعزيز عبدالعال، فارس الحربي، سيف الحربي، أحمد قزان، يزن باريان، مناف العمري، سعود الشمراني، تولين البار، تولين حجازي، آية شطا، حسن المر، علي العبيدي، علي البراك، إبراهيم أمضيخر، علي عبيد، حسن آل مويس، ومنى الباهلي. كما يوجد مع البعثة التي وصلت العاصمة بلجراد قبل أيام طاقم تدريبي بقيادة عبدالمجيد الشيخاوي، مكي المبيريك، أحمد برغوث ومصطفى محمد، إضافة إلى الإداريَّين خالد العمري، ومها الغنيم، وأخصائي العلاج عبدالله الغريبي. وكثف المنتخب السعودي للجمباز تحضيراته للظهور بمستوى مشرف في بطولة نوفي ساد الدولية، التي تُعد إحدى أهم المسابقات الخاصة بالأشبال والناشئين في لعبة الجمباز.

المنتخب السعودي للجمباز يدشِّن مشاركته في بطولة "نوفي ساد" الدولية غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 تنطلق بطولة نوفي ساد الدولية للجمباز غدًا، بمشاركة 17 لاعبًا ولاعبة من بعثة المنتخب السعودي لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد.



وتضم بعثة المنتخب السعودي للجمباز المشاركة في بطولة صربيا الدولية 18 لاعبًا ولاعبة، هم: عبدالعزيز عبدالعال، فارس الحربي، سيف الحربي، أحمد قزان، يزن باريان، مناف العمري، سعود الشمراني، تولين البار، تولين حجازي، آية شطا، حسن المر، علي العبيدي، علي البراك، إبراهيم أمضيخر، علي عبيد، حسن آل مويس، ومنى الباهلي.



كما يوجد مع البعثة التي وصلت العاصمة بلجراد قبل أيام طاقم تدريبي بقيادة عبدالمجيد الشيخاوي، مكي المبيريك، أحمد برغوث ومصطفى محمد، إضافة إلى الإداريَّين خالد العمري، ومها الغنيم، وأخصائي العلاج عبدالله الغريبي.



وكثف المنتخب السعودي للجمباز تحضيراته للظهور بمستوى مشرف في بطولة نوفي ساد الدولية، التي تُعد إحدى أهم المسابقات الخاصة بالأشبال والناشئين في لعبة الجمباز.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:24 PM

المنتخب السعودي للجمباز يدشِّن مشاركته في بطولة "نوفي ساد" الدولية غدًا بمشاركة 17 لاعبًا ولاعبة





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تنطلق بطولة نوفي ساد الدولية للجمباز غدًا، بمشاركة 17 لاعبًا ولاعبة من بعثة المنتخب السعودي لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد.



وتضم بعثة المنتخب السعودي للجمباز المشاركة في بطولة صربيا الدولية 18 لاعبًا ولاعبة، هم: عبدالعزيز عبدالعال، فارس الحربي، سيف الحربي، أحمد قزان، يزن باريان، مناف العمري، سعود الشمراني، تولين البار، تولين حجازي، آية شطا، حسن المر، علي العبيدي، علي البراك، إبراهيم أمضيخر، علي عبيد، حسن آل مويس، ومنى الباهلي.



كما يوجد مع البعثة التي وصلت العاصمة بلجراد قبل أيام طاقم تدريبي بقيادة عبدالمجيد الشيخاوي، مكي المبيريك، أحمد برغوث ومصطفى محمد، إضافة إلى الإداريَّين خالد العمري، ومها الغنيم، وأخصائي العلاج عبدالله الغريبي.



وكثف المنتخب السعودي للجمباز تحضيراته للظهور بمستوى مشرف في بطولة نوفي ساد الدولية، التي تُعد إحدى أهم المسابقات الخاصة بالأشبال والناشئين في لعبة الجمباز.