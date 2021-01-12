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إنقاذ مصابي حوادث متزامنة على طريق "الطائف - الرياض"

"مستشفى ظلم" يعلن "الطوارئ" ويستدعي أطقمه الطبية

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ، مساء أمس، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حوادث مرورية متزامنة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

واستدعى مستشفى ظلم العام، فور تلقيه البلاغ؛ كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لموقع أحد الحوادث.

واستقبل مستشفى ظلم ثماني حالات إصابة ما بين خفيفة ومتوسطة.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ مصابي حوادث متزامنة على طريق "الطائف - الرياض"
سبق

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ، مساء أمس، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حوادث مرورية متزامنة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

واستدعى مستشفى ظلم العام، فور تلقيه البلاغ؛ كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لموقع أحد الحوادث.

واستقبل مستشفى ظلم ثماني حالات إصابة ما بين خفيفة ومتوسطة.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
05:11 PM

إنقاذ مصابي حوادث متزامنة على طريق "الطائف - الرياض"

"مستشفى ظلم" يعلن "الطوارئ" ويستدعي أطقمه الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ، مساء أمس، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حوادث مرورية متزامنة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

واستدعى مستشفى ظلم العام، فور تلقيه البلاغ؛ كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لموقع أحد الحوادث.

واستقبل مستشفى ظلم ثماني حالات إصابة ما بين خفيفة ومتوسطة.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

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