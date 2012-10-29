واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.
والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.
فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.
والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.وزارة الخارجية الأمريكية إيران
فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.
والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.
فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.
والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.