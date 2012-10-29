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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

بعد أسبوع من معاقبة سفير طهران في العراق

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

وزارة الخارجية الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران
سبق

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:18 PM

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

بعد أسبوع من معاقبة سفير طهران في العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

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