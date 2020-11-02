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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مشروع التدريب المهني في اليمن

لدعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب بالتعاون مع الأمم المتحدة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار.

وقد وقّع الاتفاقية، عبر الاتصال المرئي، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن البرنامج ممثلها في اليمن، أووك لوتسما.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ سيتم تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 أشخاص في محافظات "حضرموت، ذمار، إب، لحج".

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مشروع التدريب المهني في اليمن
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار.

وقد وقّع الاتفاقية، عبر الاتصال المرئي، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن البرنامج ممثلها في اليمن، أووك لوتسما.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ سيتم تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 أشخاص في محافظات "حضرموت، ذمار، إب، لحج".

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
02:20 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مشروع التدريب المهني في اليمن

لدعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب بالتعاون مع الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار.

وقد وقّع الاتفاقية، عبر الاتصال المرئي، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن البرنامج ممثلها في اليمن، أووك لوتسما.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ سيتم تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 أشخاص في محافظات "حضرموت، ذمار، إب، لحج".

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه.

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