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وزير إسرائيلي: قد نضطر لضرب إيران بمفردنا لأن واشنطن لن تهاجمها

"هنغبي" شدد على أن تل أبيب لن تقبل بأسلحة نووية لدى طهران

كشف وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "تل أبيب قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها؛ لأن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وذكر "هنغبي" أنه "يجب على "إسرائيل" أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها".

وأضاف أن "إسرائيل ربما ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة خطر المنشآت النووية الإيرانية؛ لأن واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبداً".

وأشار إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل سوى مهاجمة إيران عسكرياً.

وشدد "هنغبي" على أن "إسرائيل" لن تقبل بإيران مسلحة نووياً.

وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير إسرائيلي: قد نضطر لضرب إيران بمفردنا لأن واشنطن لن تهاجمها
سبق

كشف وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "تل أبيب قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها؛ لأن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وذكر "هنغبي" أنه "يجب على "إسرائيل" أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها".

وأضاف أن "إسرائيل ربما ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة خطر المنشآت النووية الإيرانية؛ لأن واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبداً".

وأشار إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل سوى مهاجمة إيران عسكرياً.

وشدد "هنغبي" على أن "إسرائيل" لن تقبل بإيران مسلحة نووياً.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
03:27 PM

وزير إسرائيلي: قد نضطر لضرب إيران بمفردنا لأن واشنطن لن تهاجمها

"هنغبي" شدد على أن تل أبيب لن تقبل بأسلحة نووية لدى طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "تل أبيب قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها؛ لأن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وذكر "هنغبي" أنه "يجب على "إسرائيل" أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها".

وأضاف أن "إسرائيل ربما ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة خطر المنشآت النووية الإيرانية؛ لأن واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبداً".

وأشار إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل سوى مهاجمة إيران عسكرياً.

وشدد "هنغبي" على أن "إسرائيل" لن تقبل بإيران مسلحة نووياً.

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