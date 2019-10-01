بالصور... ساحرة جبال الألب والشيكولاتة تنتظر زوارها في "رحلتي الخريف والشتاء"

تتصدر هذه الدولة الأوروبية الترتيب العالمي في الوجهات السياحية لفصول الخريف والشتاء، لكونها أهم وجهة ثلجية وجبلية في العالم، بالإضافة إلى وجود المساحات الخضراء، إنها سويسرا، هي واحدة من أهم الدول الأوروبية، عاصمتها مدينة برن، وأكبر مدنها هي مدينة زيورخ وتقع على جزء من جبال جورا وعلى جزء من جبال الألب. ولهذا الموقع أهمية عظيمة فهو الرابط بين مختلف الدول الأوروبية وسط محيط بيئة طبيعية خلابة سواء كان موقع اليونسكو التراثي راين غورج، المعروف باسم جراند كانيون السويسري المصغر أو البحيرات بألوانها الفريدة أو عجائب الطبيعة النادرة.

لاكس الساحرة

على بعد ساعة و30 دقيقة من مطار زيوريخ و3 ساعات من ميلانو، تقع لاكس الأسطورية التي تعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء والهدوء والجمال الطبيعي، وترى حتى الثلوج في الصيف عن طريق رحلة بسيطة صعوداً للجبال بالعربات المعلقة والطقس في لاكس يتصف بالاعتدال صيفًا وخريفًا، وأما شتاءً فيكسو الأبيض لاكس.

فليمز-لاكس

تعد مركزًا مهمًا لممارسة هواية التزلج على الجليد، كما أنها تضم مجموعة مختارة من الفنادق الراقية المثالية للعائلات، وتضم منتجع الصخور روكسريزورت الذي يحمل حالياً لقب أفضل منتجع تزلج في العالم الذي تمنحه جوائز التزلج العالمي وركوب الدراجات الجبلية وممارسة الرياضات المائية في البحيرات ورياضة الغولف وكرة المضرب التنس ومشاهدة المناظر الطبيعية الآسرة للقلوب.

ويتيح منتجع فليمز-لاكس الفرصة لمحبي الطبيعة من مختلف الأعمار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفاتنة في جبال الألب السويسرية الشامخة التي تشمل بحيرات مميزة بالمغامرة الشتوية، وفرصة ممارسة التزلج في ظروفٍ مثالية في واحدٍة من أفضل المناطق المخصصة لهذا الغرض في أوروبا والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة. حيث تم اختيارها كأفضل منتجع تزلج في سويسرا بمنحدرات تصل إلى 224 كيلومترًا، كما تصنف حالياً على أنها أفضل منتجع تزلج حر في العالم، وفقاً لجوائز التزلج العالمي وتشتهر بأفضل منتجعات مثل روكسريزورت والداوس فليمس جراند هوتيل وذا هايد وبييكسبلايس ودافوس في غريزون.

دافوس الخريف والشتاء

تعد دافوس عاصمة الرياضات الشتوية لهواة التزلج على الثلج والتزلج على الجليد القادمين من جميع أنحاء العالم، حيث تقع على ارتفاعات تتراوح بين 1124 و2844م ومع توافر 58 مصعد تزلج، و320 كم من المنحدرات، و75كم من مسارات التزلج عبر البلاد وحلبتي تزلج اصطناعيتين وأكبر حلبة جليد طبيعي في أوروبا ليتزلج السياح أو ليلعبوا الكرلنغ وزلاجة تجرها الخيول عبر الوديان الجانبية المغطاة بالثلج أو جبال دافوس من 111 كم من ممرات المشاة الشتوية والطرق الخاصة بأحذية المشي على الثلج المجهزة بشكل جميل.

السعوديون في سويسرا

ووفقًا لبيانات من مكتب السياحة السويسري فقد زار نحو 106 آلاف سائح من دول الخليج سويسرا خلال عام 2018 قضوا أكثر من 258 ألف ليلة فندقية، استحوذ السياح السعوديون والإماراتيون على نسبة 84.7 في المائة من مجموع السياح الخليجيين لبلاد الجبال والبحيرات والشكولاتة، من بينهم 28916 سائحًا سعوديًا بنسبة 28% من السياح الخليجيين، بينما بلغ عدد السياح الإماراتيين 50091 سائحًا بنسبة 50% من السياح الخليجيين، وبلغ مجموع السياح الكويتيين 6814 سائحًا والعمانيين 3378 سائحًا والبحرينيين 3378 سائحًا.