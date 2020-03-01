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"أبو الغيط": "كورونا" قد يؤجّل القمة العربية بالجزائر حتى منتصف العام

المحادثات ستتركز حول الأزمتين الليبية والسورية و"تطورات فلسطين"

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ أن "هناك وضعاً عالمياً طارئاً يتعلق بكورونا"، وأنه قد يتسبّب في تأجيل القمة العربية المقبلة في الجزائر، حتى منتصف العام الحالي.

وقال أبو الغيط؛ في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم؛ وفق "روسيا اليوم"، إنه قد يتم تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر مارس الجاري، وأن الموعد الجديد لا يمكن أن يتعدّى منتصف يونيو المقبل.

من جهته، قال بوقادوم؛ إن "الظروف العالمية، وبالأخص الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد"، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدّد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

بدوره، أشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي؛ إلى أنه "من المقرر أن تشهد زيارة أبو الغيط؛ إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، لقاءً مع الرئيس تبون؛ وكذلك جلسة محادثات مع صبري بوقادوم وزير الخارجية".

وأوضح زكي؛ أن "المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية".

الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الجزائر فيروس كورونا الجديد أحمد أبو الغيط

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط": "كورونا" قد يؤجّل القمة العربية بالجزائر حتى منتصف العام
سبق

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ أن "هناك وضعاً عالمياً طارئاً يتعلق بكورونا"، وأنه قد يتسبّب في تأجيل القمة العربية المقبلة في الجزائر، حتى منتصف العام الحالي.

وقال أبو الغيط؛ في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم؛ وفق "روسيا اليوم"، إنه قد يتم تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر مارس الجاري، وأن الموعد الجديد لا يمكن أن يتعدّى منتصف يونيو المقبل.

من جهته، قال بوقادوم؛ إن "الظروف العالمية، وبالأخص الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد"، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدّد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

بدوره، أشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي؛ إلى أنه "من المقرر أن تشهد زيارة أبو الغيط؛ إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، لقاءً مع الرئيس تبون؛ وكذلك جلسة محادثات مع صبري بوقادوم وزير الخارجية".

وأوضح زكي؛ أن "المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية".

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:04 AM

"أبو الغيط": "كورونا" قد يؤجّل القمة العربية بالجزائر حتى منتصف العام

المحادثات ستتركز حول الأزمتين الليبية والسورية و"تطورات فلسطين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ أن "هناك وضعاً عالمياً طارئاً يتعلق بكورونا"، وأنه قد يتسبّب في تأجيل القمة العربية المقبلة في الجزائر، حتى منتصف العام الحالي.

وقال أبو الغيط؛ في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم؛ وفق "روسيا اليوم"، إنه قد يتم تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر مارس الجاري، وأن الموعد الجديد لا يمكن أن يتعدّى منتصف يونيو المقبل.

من جهته، قال بوقادوم؛ إن "الظروف العالمية، وبالأخص الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد"، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدّد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

بدوره، أشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي؛ إلى أنه "من المقرر أن تشهد زيارة أبو الغيط؛ إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، لقاءً مع الرئيس تبون؛ وكذلك جلسة محادثات مع صبري بوقادوم وزير الخارجية".

وأوضح زكي؛ أن "المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية".

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