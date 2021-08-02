الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 772743 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 751969 حالة شفاء بعد تسجيل 392 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10059 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-02
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 772743 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 751969 حالة شفاء بعد تسجيل 392 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10059 حالة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
06:20 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:49 PM
الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 772743 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 751969 حالة شفاء بعد تسجيل 392 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10059 حالة.