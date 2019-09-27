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"دارة الملك عبدالعزيز" توضِّح حقيقة المعلومات المغلوطة المتداولة عن العَلَم السعودي

بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تاريخ العَلَم السعودي، ورسمًا يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا ما نفته دارة الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، ومخالفة لما ورد في المصادر.

وأوضحت "دارة الملك عبدالعزيز" في بيان لها أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأضافت: "كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم".

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"دارة الملك عبدالعزيز" توضِّح حقيقة المعلومات المغلوطة المتداولة عن العَلَم السعودي
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تاريخ العَلَم السعودي، ورسمًا يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا ما نفته دارة الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، ومخالفة لما ورد في المصادر.

وأوضحت "دارة الملك عبدالعزيز" في بيان لها أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأضافت: "كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم".

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
11:02 PM

"دارة الملك عبدالعزيز" توضِّح حقيقة المعلومات المغلوطة المتداولة عن العَلَم السعودي

بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,504

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تاريخ العَلَم السعودي، ورسمًا يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا ما نفته دارة الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، ومخالفة لما ورد في المصادر.

وأوضحت "دارة الملك عبدالعزيز" في بيان لها أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأضافت: "كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم".

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