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جامعة جازان: تعيين وابتعاث 72 عضو هيئة تدريس في اختصاصات مختلفة

المجلس اعتمد لائحة المجالس الاستشارية الطلابية وتشكيل عمادة الدراسات العليا

وافق مجلس جامعة جازان في جلسته السابعة للعام 1442هـ التي عقدت -عن بعد- برئاسة رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح اليوم، وبحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة وسط تطبيق للإجراءات المتبعة والاحترازية من فايروس كورونا على عدد من القرارات تضمنت: تعيين عدد (36) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ووظيفة محاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (36) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على دليل الأقسام الأكاديمية، والتوصية بالموافقة على الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1441 – 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2020م.

صرح بذلك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين، مضيفاً أن المجلس اعتمد كذلك لائحة المجالس الاستشارية الطلابية بجامعة جازان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإقرار الرسوم الدراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الدكتوراه – الماجستير- الدبلوم العالي) للعام الجامعي 1443هـ.

مجلس جامعة جازان

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جامعة جازان: تعيين وابتعاث 72 عضو هيئة تدريس في اختصاصات مختلفة
سبق

وافق مجلس جامعة جازان في جلسته السابعة للعام 1442هـ التي عقدت -عن بعد- برئاسة رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح اليوم، وبحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة وسط تطبيق للإجراءات المتبعة والاحترازية من فايروس كورونا على عدد من القرارات تضمنت: تعيين عدد (36) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ووظيفة محاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (36) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على دليل الأقسام الأكاديمية، والتوصية بالموافقة على الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1441 – 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2020م.

صرح بذلك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين، مضيفاً أن المجلس اعتمد كذلك لائحة المجالس الاستشارية الطلابية بجامعة جازان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإقرار الرسوم الدراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الدكتوراه – الماجستير- الدبلوم العالي) للعام الجامعي 1443هـ.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
03:25 PM

جامعة جازان: تعيين وابتعاث 72 عضو هيئة تدريس في اختصاصات مختلفة

المجلس اعتمد لائحة المجالس الاستشارية الطلابية وتشكيل عمادة الدراسات العليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وافق مجلس جامعة جازان في جلسته السابعة للعام 1442هـ التي عقدت -عن بعد- برئاسة رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح اليوم، وبحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة وسط تطبيق للإجراءات المتبعة والاحترازية من فايروس كورونا على عدد من القرارات تضمنت: تعيين عدد (36) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ووظيفة محاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (36) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على دليل الأقسام الأكاديمية، والتوصية بالموافقة على الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1441 – 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2020م.

صرح بذلك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين، مضيفاً أن المجلس اعتمد كذلك لائحة المجالس الاستشارية الطلابية بجامعة جازان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإقرار الرسوم الدراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الدكتوراه – الماجستير- الدبلوم العالي) للعام الجامعي 1443هـ.

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