"صحة الشرقية": الوضع الصحي بالخفجي مستقر.. ونتابع "كورونا" ولم نغلق المستشفى

طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.
وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.
طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.
وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.
طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.
وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.
طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.
وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.