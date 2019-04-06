النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الشرقية": الوضع الصحي بالخفجي مستقر.. ونتابع "كورونا" ولم نغلق المستشفى

‏‫طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.

وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الشرقية": الوضع الصحي بالخفجي مستقر.. ونتابع "كورونا" ولم نغلق المستشفى
سبق

‏‫طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.

وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:25 AM

"صحة الشرقية": الوضع الصحي بالخفجي مستقر.. ونتابع "كورونا" ولم نغلق المستشفى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,050

‏‫طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.

وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,203
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,175
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,093

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة