عيادة عالمية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

تقدم للملاك علاجات وتحاليل وأبحاثاً للمطايا

خصص الاتحاد السعودي للهجن في نادي ميدان الطائف، عيادة بيطرية عالمية، تقدم للملاك علاجات وتحاليل وأبحاثاً للمطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد، في نسخته الثالثة، حيث جهّزت العيادة بكوادر وطنية ودولية متخصصة، حاصلة على شهادات متخصصة مثل الآيزو، كما تعد هذه العيادة من المبادرات النوعية التي يقدمها الاتحاد السعودي للهجن، والتي تهم الملاك والمرتبطة بسباقات الهجن، حيث تحتوي على مختبر متكامل لتحليل كيمياء الدم، يحتوي على 15 عنصراً مثل أنزيمات العضلات وأنزيمات القلب وأنزيمات الكبد وأنزيمات الكلى، وعناصر الدم مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والجلوكوز، وتحليل صورة الدم والكشف عن طفيليات الدم، وتحليل الروث والبول، والكشف عن البكتيريا الهوائية واللاهوائية.

الجدير بالذكر أن هذه العيادة الميدانية، تعد أكبر عيادة بيطرية عالمية متكاملة موجودة في مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة.

من جهة أخرى، عبر عدد من الملاك عن إعجابهم بهذه المبادرة، وحرص الاتحاد واللجنة المنظمة للمهرجان على سلامة مطاياهم، وتخصيص العيادة من أجل رفع الاستعدادات لخوض منافسات المهرجان، والظفر بجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -. كذلك انتهت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن من برنامج تجهيز المضمار الرئيسي في ميدان الطائف، الذي يستضيف النسخة الثالثة من المهرجان، وتنطلق فعالياته في الثامن من أغسطس الجاري، ويبلغ إجمالي الجوائز 53 مليون ريال، منها مليون ريال قيمة سيف ولي العهد للأكثر نقاطاً.