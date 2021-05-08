النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه

قطعة وزنها 18 طناً تعود إلى غلاف الأرض غداً وسط شغف عالمي

شغفٌ كبيرٌ يلف العالم بأكمله في الأيام الأخيرة ومتابعاتٌ باهتمامٍ متزايد للتطورات حول قضية الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، في انتظار سقوط حطامه.

وأصبح بإمكان رواد الإنترنت متابعة تحليق الصاروخ الصيني التائه Long March 5B مباشرة على الهواء عبر الرابط التالي إلى "يوتيوب".

ومن المتوقع، وفق "روسيا اليوم" أن تعود مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طناً إلى غلاف الأرض يوم غد التاسع من مايو.

وتثير هذه القضية بالغ الاهتمام والقلق في العالم، على الرغم من إصرار الصين على أنه "من المستبعد جداً" إلحاق أيّ ضرر من جرّاء سقوط حطام الصاروخ.

الرئيسية/ محطات

اعلان
على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه
سبق

شغفٌ كبيرٌ يلف العالم بأكمله في الأيام الأخيرة ومتابعاتٌ باهتمامٍ متزايد للتطورات حول قضية الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، في انتظار سقوط حطامه.

وأصبح بإمكان رواد الإنترنت متابعة تحليق الصاروخ الصيني التائه Long March 5B مباشرة على الهواء عبر الرابط التالي إلى "يوتيوب".

ومن المتوقع، وفق "روسيا اليوم" أن تعود مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طناً إلى غلاف الأرض يوم غد التاسع من مايو.

وتثير هذه القضية بالغ الاهتمام والقلق في العالم، على الرغم من إصرار الصين على أنه "من المستبعد جداً" إلحاق أيّ ضرر من جرّاء سقوط حطام الصاروخ.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:09 PM

على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه

قطعة وزنها 18 طناً تعود إلى غلاف الأرض غداً وسط شغف عالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,060

شغفٌ كبيرٌ يلف العالم بأكمله في الأيام الأخيرة ومتابعاتٌ باهتمامٍ متزايد للتطورات حول قضية الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، في انتظار سقوط حطامه.

وأصبح بإمكان رواد الإنترنت متابعة تحليق الصاروخ الصيني التائه Long March 5B مباشرة على الهواء عبر الرابط التالي إلى "يوتيوب".

ومن المتوقع، وفق "روسيا اليوم" أن تعود مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طناً إلى غلاف الأرض يوم غد التاسع من مايو.

وتثير هذه القضية بالغ الاهتمام والقلق في العالم، على الرغم من إصرار الصين على أنه "من المستبعد جداً" إلحاق أيّ ضرر من جرّاء سقوط حطام الصاروخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,423
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,923

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة