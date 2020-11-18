وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط
قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.
وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.
وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.
وزير الطاقة
وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-18
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.
وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.
وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:02 PM
وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط
قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.
وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.
وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.