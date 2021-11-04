14 مشروعًا بضاحية الجوان بالرياض تساهم في استقرار أسعار الوحدات السكنية

تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع.. وتتميز بأن مكانها حيوي

جاء إعلان الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، في وقت سابق، عن خططها المستقبلية لزيادة المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض، عبر تنفيذ مجتمعات سكنية جديدة ومتكاملة توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية تقع على مساحة تصل إلى 83.5 مليون م2، بمثابة تأكيد على استمرارها بمواصلة جهودها لتوازن أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الرياض، والذي بدأته في ضاحية الجوان.



وقد استطاعت الشركة توفير 20 ألف وحدة سكنية مختلفة ومتنوعة في 14 مشروعاً بمتوسط أسعار 700 ألف ريال.



يأتي ذلك مساهمة من الشركة في تحقيق رؤية الرياض التي تستهدف جعلها من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاداً، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% للأسر السعودية بحلول عام 2030.



وتعد أسعار الوحدات السكنية في مدينة الرياض من الأقل على مستوى العالم، وذلك بفضل المعروض السكني المواكب للطلب، وبفضل الدعم الحكومي لقطاع الإسكان خلال السنوات الماضية؛ حيث يغطي المعروض السكني الذي توفره الشركة الوطنية للإسكان في مشاريعها بضاحية الجوان ما يقارب 25% من حجم الطلب على المسكن بالعاصمة الرياض، في ظل دعم حكومي سكني للمواطنين يعتبر من الأعلى في دول العالم.



وبالنظر إلى الأسعار المعلنة والمطروحة للوحدات السكنية في مشاريع ضاحية الجوان، فإن الأسعار تبدأ من 300 ألف ريال في مشروع مرسية، والأعلى كبداية للأسعار في مشروع أصالة الجوان؛ حيث تبدأ أسعار الوحدات في المشروع 985 ألف ريال، وتتفاوت بداية الأسعار في بعض المشاريع ما بين 400 ألف ريال إلى 900 ألف ريال.



ويلاحظ تدني أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الضاحية مقارنة بمثيلاتها من الوحدات في معظم أحياء مدينة الرياض، التي يفوق سعر الوحدة السكنية في بعضها مليونيْ ريال.



وتعتبر ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة للشركة الوطنية الإسكان؛ حيث تقوم الشركة بتطويرها في شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع، وتقع في مكان حيوي بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ إذ تعد إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي تطورها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.



وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي، مراعية متطلبات جودة الحياة ومتطلباتها الأساسية بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومرافق التسوق التجارية يبلغ عددها 33 مرفقاً، وحدائق مفتوحة ومغلقة تصل إلى 47 مرفقاً، و6 مرافق صحية، و29 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، و43 مسجداً.



وتشتمل على محور ترفيهي بطول 6500 متر مربع، كما تشتمل على واد صناعي بطول 4700 متر مربع؛ الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة.



وعطفاً على الأثر الإيجابي لمشاريع ضاحية الجوان على التملك السكني للمواطنين وتوازن أسعار الوحدات السكنية في مدينة الرياض، فقد وجّه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض وضمها لضاحية الجوان؛ حيث يهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية قائمة.