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رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة"

أكد أن الإعداد الجيد وراء فوزه بكأس نادي الإبل بفئة "الشقح"

كشف رثوان بداح الدوسري الحائز على لقب كأس نادي الإبل (إنتاج) لون (الشقح)، اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات كأس النادي بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ الفردية "مرعبة" ثمنت بـ12 مليون ريال، ولكنه لم يعلن عن ذلك؛ لأنَّه لم يرغب في البيع.

وتفصيلاً، أبدى رثوان سعادته الغامرة بالفوز بفئة الشقح، مؤكداً أنَّه كان واثقاً من الحصول على المركز الأول، عطفاً على الفرديات المميَّزة التي يمتلكها، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية وقال: "جميع المشاركين كانوا مميَّزين، وإن غاب مالك حضر آخر، والمنافسة كانت مثيرة، والحمدلله على الفوز الذي جاء نتاجاً طبيعياً للتعب والمجهود والإعداد الجيد للمنافسة".

وقدَّم رثوان شكره وتقديره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً التوفيق للجميع.

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رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة"
سبق

كشف رثوان بداح الدوسري الحائز على لقب كأس نادي الإبل (إنتاج) لون (الشقح)، اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات كأس النادي بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ الفردية "مرعبة" ثمنت بـ12 مليون ريال، ولكنه لم يعلن عن ذلك؛ لأنَّه لم يرغب في البيع.

وتفصيلاً، أبدى رثوان سعادته الغامرة بالفوز بفئة الشقح، مؤكداً أنَّه كان واثقاً من الحصول على المركز الأول، عطفاً على الفرديات المميَّزة التي يمتلكها، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية وقال: "جميع المشاركين كانوا مميَّزين، وإن غاب مالك حضر آخر، والمنافسة كانت مثيرة، والحمدلله على الفوز الذي جاء نتاجاً طبيعياً للتعب والمجهود والإعداد الجيد للمنافسة".

وقدَّم رثوان شكره وتقديره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً التوفيق للجميع.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة"

أكد أن الإعداد الجيد وراء فوزه بكأس نادي الإبل بفئة "الشقح"

A A A
نافل السبيعي - رماح
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1,939

كشف رثوان بداح الدوسري الحائز على لقب كأس نادي الإبل (إنتاج) لون (الشقح)، اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات كأس النادي بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ الفردية "مرعبة" ثمنت بـ12 مليون ريال، ولكنه لم يعلن عن ذلك؛ لأنَّه لم يرغب في البيع.

وتفصيلاً، أبدى رثوان سعادته الغامرة بالفوز بفئة الشقح، مؤكداً أنَّه كان واثقاً من الحصول على المركز الأول، عطفاً على الفرديات المميَّزة التي يمتلكها، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية وقال: "جميع المشاركين كانوا مميَّزين، وإن غاب مالك حضر آخر، والمنافسة كانت مثيرة، والحمدلله على الفوز الذي جاء نتاجاً طبيعياً للتعب والمجهود والإعداد الجيد للمنافسة".

وقدَّم رثوان شكره وتقديره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً التوفيق للجميع.

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