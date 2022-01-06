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"صحة القصيم": نحقق في شكوى المصابين بالعمى

بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص

قالت "صحة القصيم"، إنه إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل حول شكوى عددٍ من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص في القصيم، فإن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور، بمتابعة الموضوع والتحقق منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة.

وأضافت أنه ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية
الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة القصيم": نحقق في شكوى المصابين بالعمى
سبق

قالت "صحة القصيم"، إنه إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل حول شكوى عددٍ من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص في القصيم، فإن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور، بمتابعة الموضوع والتحقق منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة.

وأضافت أنه ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية
الخاصة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:49 PM

"صحة القصيم": نحقق في شكوى المصابين بالعمى

بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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قالت "صحة القصيم"، إنه إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل حول شكوى عددٍ من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص في القصيم، فإن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور، بمتابعة الموضوع والتحقق منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة.

وأضافت أنه ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية
الخاصة.

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