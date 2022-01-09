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بمشاركة 24 منتخباً .. افتتاح النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

انطلقت، اليوم الأحد، النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 24 منتخباً.

ودشنت مراسم حفل افتتاح البطولة، بحضور الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات الرياضية .

وأُقيمت الاحتفالية قبل المواجهة الأولى في البطولة بين المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستقام المباراة الثانية في ختام اليوم الافتتاحي بين منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي.

وتشهد الفترة المقبلة غياب العديد من اللاعبين عن فرقهم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بمشاركة 24 منتخباً .. افتتاح النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم
سبق

انطلقت، اليوم الأحد، النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 24 منتخباً.

ودشنت مراسم حفل افتتاح البطولة، بحضور الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات الرياضية .

وأُقيمت الاحتفالية قبل المواجهة الأولى في البطولة بين المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستقام المباراة الثانية في ختام اليوم الافتتاحي بين منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي.

وتشهد الفترة المقبلة غياب العديد من اللاعبين عن فرقهم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:08 PM

بمشاركة 24 منتخباً .. افتتاح النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم الأحد، النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 24 منتخباً.

ودشنت مراسم حفل افتتاح البطولة، بحضور الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات الرياضية .

وأُقيمت الاحتفالية قبل المواجهة الأولى في البطولة بين المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستقام المباراة الثانية في ختام اليوم الافتتاحي بين منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي.

وتشهد الفترة المقبلة غياب العديد من اللاعبين عن فرقهم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

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