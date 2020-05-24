الإمارات تعلن عن تسجيل 781 إصابة بكورونا وشفاء 561 حالة

قالت: بلغ مجموع الحالات المسجلة 29,485 والوفيات 245 وفاة

أعلنت الإمارات اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و781 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 29485.

وتفصيلًا قالت وكالة "وام" إنه تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وقالت الوزارة : ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن / 781 / حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة /29,485 / حالة، كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصاب؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة / 245 / حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 561 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء/ 15,056/ .