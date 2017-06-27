فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية أبها

11 تخصصًا للدبلوم و8 في البكالوريوس

يبدأ القبول بالكلية التقنية بأبها لبرنامج الدبلوم "الصباحي والمسائي" للفصل الأول من العام التدريبي المقبل 1443، من الأحد ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ ويستمر حتى 11/27 /1442هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في كافة التخصصات، وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رابط البوابة الإلكترونية (قبولي):

ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag

مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأضاف "آل زيدان" أن "القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصًا بالكلية وفرعها بحي الموظفين، وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في قسم تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة، وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة، بينما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصَيْ تقنية الإدارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية".

ودعا "آل زيدان" الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة، ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية، أو مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان.

يذكر أن الكلية بها ١١ تخصصًا في مرحلة الدبلوم، و٨ تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية ميكانيكا السيارات.