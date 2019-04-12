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نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض أحكام إعدام حوثية بحق 4 من أعضائها

طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت الستة أعوام.

وقالت النقابة: إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تُطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين؛ خصوصًا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد، يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تَعَرّض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان، ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كل المنظمات المعنية بحرّية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن؛ لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه، وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

نقابة الصحفيين اليمنيين

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نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض أحكام إعدام حوثية بحق 4 من أعضائها
سبق

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت الستة أعوام.

وقالت النقابة: إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تُطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين؛ خصوصًا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد، يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تَعَرّض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان، ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كل المنظمات المعنية بحرّية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن؛ لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه، وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:18 AM

نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض أحكام إعدام حوثية بحق 4 من أعضائها

طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت الستة أعوام.

وقالت النقابة: إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تُطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين؛ خصوصًا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد، يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تَعَرّض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان، ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كل المنظمات المعنية بحرّية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن؛ لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه، وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

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