رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية

الفوارق ضئيلة وفرصة متاحة لأي متسابق من رباعي الصدارةِ الفوزُ بالمرحلة

تشهد المرحلة السابعة من رالي داكار، معركة شرسة بين ريكي برابك وتوبي برايس؛ حيث تَمَكّن أخيرًا "برابك" من تجاوز "توبي برايس" لصدارة فئة الدراجات النارية، بعد اجتياز 279 كيلومترًا من المرحلة؛ حيث يتقدم على "برايس" بـ31 ثانية، ودقيقة ونصف تقريبًا على كيفن بنافيدس؛ في حين لا يزال زافييه دي سولتريه في المركز الرابع بفارق دقيقتين.

وفي وقت سابق اليوم، تَصَدّر برايس الدراجين بعد اجتياز 242 كيلومترًا من المرحلة؛ حيث نجح حينها في صد هجمات مطارديه، ولكن الفارق تقلص إلى 18 ثانية عن ريكي برابك، و58 ثانية عن كيفن بنافيدس، كما يتواجد زافييه دي سولتريه ضمن المنافسات على الفوز؛ حيث يبتعد 1:36 دقيقة عن المتصدر.

ووفق تحديثات موقع الرالي؛ فالفوارق ضئيلة ويمكن لأي من رباعي الصدارة الفوز بهذه المرحلة.